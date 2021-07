AutoNation | utile netto triplicato nel secondo trimestre

(Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) –, il più grande rivenditore statunitense di auto, ha registrato undi 384,9 milioni di dollari, o 4,83 per azione, nel2021. Nello stesso periodo del 2020, l’era stato di 123,9 milioni di dollari, o 1,41 per azione. L’lordo per veicolo nuovo è salito dell’89% a 4.157 dollari nel periodo, mentre l’lordo per veicolo usato è aumentato del 24% a 2.240 dollari. Le vendite di veicoli nuovi e usati sono aumentate, rispettivamente, del 42% e del 37%. Le entrate totali ...

Teleborsa

