Atp Gstaad 2021: programma e orari di martedì 20 luglio (Di lunedì 19 luglio 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp 250 di Gstaad 2021, per quanto riguarda la giornata di martedì 20 luglio. In Svizzera, il polacco Kacper Zuk aprirà le danze sul Centrale sfidando l’austriaco Dennis Novak, con a seguire la disputa tra il serbo Laslo Djere e il brasiliano Thiago Seyboth Wild. Da attenzionare la sfida tra Federico Delbonis, testa di serie numero 5, e la wild card svizzera Leandro Riedi. Di seguito la programmazione completa dell’evento elvetico. programma ATP 250 Gstaad 2021 (MARTEDI 20 ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) Il, glie l’ordine di gioco dell’Atp 250 di, per quanto riguarda la giornata di20. In Svizzera, il polacco Kacper Zuk aprirà le danze sul Centrale sfidando l’austriaco Dennis Novak, con a seguire la disputa tra il serbo Laslo Djere e il brasiliano Thiago Seyboth Wild. Da attenzionare la sfida tra Federico Delbonis, testa di serie numero 5, e la wild card svizzera Leandro Riedi. Di seguito lazione completa dell’evento elvetico.ATP 250(MARTEDI 20 ...

