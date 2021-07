Abiti con tè kombucha: tutto quello che c’è da sapere (Di lunedì 19 luglio 2021) Una bevanda che diventa materia prima per l’abbigliamento. È quanto sta accadendo in questi anni al kombucha, il tè probiotico che sta diventando un punto fermo dell’alimentazione dei giovani. Allo stesso tempo, questo prodotto è sempre più utilizzato dall’industria della moda per crare degli Abiti con tè kombucha che hanno il vantaggio di essere sostenibili. Leggi su periodicodaily (Di lunedì 19 luglio 2021) Una bevanda che diventa materia prima per l’abbigliamento. È quanto sta accadendo in questi anni al, il tè probiotico che sta diventando un punto fermo dell’alimentazione dei giovani. Allo stesso tempo, questo prodotto è sempre più utilizzato dall’industria della moda per crare deglicon tèche hanno il vantaggio di essere sostenibili.

Advertising

aronvlk : RT @offyvlk: ?? Essendo che il tema della festa è un po' particolare e non tutti avete spam con abiti sontuosi e pomposi (non so se sia una… - euphxriagirl_97 : @fentygukk l'unica cosa è che tu vada a chiedere in stazione se riescono a farvi partire con un tampone molecolare… - offyvlk : ?? Essendo che il tema della festa è un po' particolare e non tutti avete spam con abiti sontuosi e pomposi (non so… - francescgalleno : @Alefarris83 @BettoMandolini @NeferMan @gigiodonna1 @acmilan Ma cosa ne saprai mai te che chissà dove abiti e quale… - memi_enigma : in sostanza sono rimasta con una sola maglietta che mi va e non è rovinata, ma quando faccio notare a mia madre che… -