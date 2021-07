A Taranto il tavolo raccolta firme referendum Giustizia (Di lunedì 19 luglio 2021) Parte anche a Taranto la raccolta firme del Partito Radicale per i sei quesiti del referendum Giustizia. Il Primo tavolo si terrà mercoledi 21 luglio dalle ore 10 alle ore 12 presso l’ingresso del Tribunale in via Marche 50. Con l’occasione invitiamo tutti gli avvocati e cancellieri che volessero diventare autenticatori e collaborare autonomamente alla raccolta, ad affacciarsi al tavolo così da ritirare i moduli firme necessari. first appeared on Tarantini Time. Leggi su tarantinitime (Di lunedì 19 luglio 2021) Parte anche aladel Partito Radicale per i sei quesiti del. Il Primosi terrà mercoledi 21 luglio dalle ore 10 alle ore 12 presso l’ingresso del Tribunale in via Marche 50. Con l’occasione invitiamo tutti gli avvocati e cancellieri che volessero diventare autenticatori e collaborare autonomamente alla, ad affacciarsi alcosì da ritirare i modulinecessari. first appeared on Tarantini Time.

