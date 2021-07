WTA Gdynia 2021: Federica Di Sarra si regala il primo tabellone principale della carriera sul circuito maggiore (Di domenica 18 luglio 2021) Da Fondi a Gdynia ci sono oltre 2100 km di distanza, ma quella che c’è tra Federica Di Sarra e il tabellone principale di un torneo WTA si è ora annullata. A 31 anni, infatti, arriva questa prima grande gioia nel suo percorso agonistico, cercata a lungo dopo tanti anni di tornei ITF e pochi, ma mai fortunati tabelloni cadetti del Foro Italico di Roma e di Abu Dhabi. A valerle l’accesso al main draw è il 6-4 7-5 sulla croata Tereza Mrdeza, numero 6 del seeding. La battaglia, quella vera, si verifica soprattutto nel primo set, in cui entrambe le giocatrici stentano a tenere i propri turni di ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Da Fondi aci sono oltre 2100 km di distanza, ma quella che c’è traDie ildi un torneo WTA si è ora annullata. A 31 anni, infatti, arriva questa prima grande gioia nel suo percorso agonistico, cercata a lungo dopo tanti anni di tornei ITF e pochi, ma mai fortunati tabelloni cadetti del Foro Italico di Roma e di Abu Dhabi. A valerle l’accesso al main draw è il 6-4 7-5 sulla croata Tereza Mrdeza, numero 6 del seeding. La battaglia, quella vera, si verifica soprattutto nelset, in cui entrambe le giocatrici stentano a tenere i propri turni di ...

