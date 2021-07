Verstappen | scatto storico Lewis non è così Sprint

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Verstappen scatto

All'olandese la Mini Race che vale la pole, Hamilton superato in partenza. Leclerc ottimo quarto: la Ferrari cresce su un circuito poco adatto alla SF21 di LEO TURRINI... Maxha incrementato di un altro punto il vantaggio su Lewis Hamilton. Ora l'olandese è infatti a quota 185, mentre il sette volte campione del mondo - bruciato in partenza dallo...All’olandese la Mini Race che vale la pole, Hamilton superato in partenza. Leclerc ottimo quarto: la Ferrari cresce su un circuito poco adatto alla SF21 ...L'olandese Max Verstappen potrà fregiarsi nella sua carriera in F1 di essere stato il primo pilota del Circus a essersi imposto nella Sprint Race, format voluto dalla FIA per creare qualcosa di divers ...