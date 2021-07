Uomini e Donne: la dama del trono over Isabella Ricci si racconta. (Di domenica 18 luglio 2021) Isabella Ricci, partecipante del trono over di Uomini e Donne, ha rivelato in un’intervista le sue considerazioni sul programma. Isabella Ricci a Uomini e Donne (News24.it)Tra le nuove dame che hanno varcato le porte degli studi Mediaset, Isabella Ricci si è guadagnata sicuramente una particolare attenzione nell’ultima edizione di Uomini e Donne. La dama ha 62 anni ed è un ex modella gentile, garbata e sofisticata. Di ... Leggi su formatonews (Di domenica 18 luglio 2021), partecipante deldi, ha rivelato in un’intervista le sue considerazioni sul programma.(News24.it)Tra le nuove dame che hanno varcato le porte degli studi Mediaset,si è guadagnata sicuramente una particolare attenzione nell’ultima edizione di. Laha 62 anni ed è un ex modella gentile, garbata e sofisticata. Di ...

