Ultime Notizie Roma del 18-07-2021 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 luglio 2021)dailynews radiogiornale puntamento con informazione Buongiorno dalla redazione e Gabriella Luigi in studio di un’apertura cinema Festival di Cannes Palma d’oro athithan della regista francese e Giulia Palma d’onore a Marco Bellocchio il mio film non è perfetto Qualcuno dice che è mostruoso la mostruosità che attraversa il mio lavoro è una forza che rompe la cosiddetta normalità ha detto la regista premiata covid salgono ancora i contagi 3121 positivi 13 decessi tasso di positività all’una e 3 % ci si aspetta una crescita importante nei prossimi giorni mentre Restano due milioni e mezzo over 60 non vaccinati in Italia La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ...