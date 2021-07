Udinese ed Hellas Verona partecipano al valzer dei portieri (Di domenica 18 luglio 2021) Movimento di portieri in Serie A: all’Udinese il successore di Musso, Silvestri, che sarà rimpiazzato da Montipò, in arrivo dal Benevento. Il calcio è sempre più lo sport dei portieri. Grandi atleti in grado di compiere parate spettacolari, di salvare la propria squadra con gesti felini, di guidare la difesa grazie alla loro personalità. Non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 18 luglio 2021) Movimento diin Serie A: all’il successore di Musso, Silvestri, che sarà rimpiazzato da Montipò, in arrivo dal Benevento. Il calcio è sempre più lo sport dei. Grandi atleti in grado di compiere parate spettacolari, di salvare la propria squadra con gesti felini, di guidare la difesa grazie alla loro personalità. Non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

IFTVofficial : Serie A Schedule for 2021/22 ?????? MATCHDAY 1??: Bologna - Salernitana Cagliari - Spezia Empoli - Lazio Inter - Ge… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A 1^ GIORNATA: ? Bologna-Salernitana Cagliari-Spezia Empoli-Lazio Inter-Genoa Napoli-Venezia Roma-F… - serieAnews_com : #Udinese e #Hellas, prosegue il valzer dei portieri in Serie A: - TuttoHellasVer1 : Hellas: piace Sutalo dell'Atalanta, c'è da battere la concorrenza dell'Udinese - edocortex : Ricordo tifosi dell'Hellas celebrare #Silvestri prospettandone una ricca cessione ad un top club. All'Udinese per 3 mln. Inarrivabili. -