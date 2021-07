Tutino, arriva l'offerta dal Parma: la cifra (Di domenica 18 luglio 2021) Gennaro Tutino, dopo il prestito dell'anno scorso alla Salernitana, andrà probabilmente ancora una volta lontano dal Napoli. Il giornalista Nicolò Schira ha riportato alcuni aggiornamenti sul calciatore tramite Twitter. Di seguito le parole: "Il Parma spinge per ingaggiare Gennaro Tutino: offerti 5,5 milioni di euro al Napoli per l'attaccante". ECCO IL TWEET #Parma are pushing to sign Gennaro #Tutino: offered €5,5M to #Napoli for the striker. #transfers https://t.co/Emz3dmNbQr— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 18, 2021 Leggi su spazionapoli (Di domenica 18 luglio 2021) Gennaro, dopo il prestito dell'anno scorso alla Salernitana, andrà probabilmente ancora una volta lontano dal Napoli. Il giornalista Nicolò Schira ha riportato alcuni aggiornamenti sul calciatore tramite Twitter. Di seguito le parole: "Ilspinge per ingaggiare Gennaro: offerti 5,5 milioni di euro al Napoli per l'attaccante". ECCO IL TWEET #are pushing to sign Gennaro #: offered €5,5M to #Napoli for the striker. #transfers https://t.co/Emz3dmNbQr— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 18, 2021

Advertising

SIMONE4ESPOSITO : RT @tuttonapoli: Da Milano - Il Parma spinge per Tutino: arriva l'offerta al Napoli - tuttonapoli : Da Milano - Il Parma spinge per Tutino: arriva l'offerta al Napoli - Andrea842631710 : @manu67915486 @Peppedema921 @enzogoku69 Koop costa credo intorno ai 20, ed è già un mistero perché sono pochi. Arr… - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, ULTIM'ORA ARRIVA IL SUO ADDIO, ADL DA L'OK PER LA CESSIONE. UN AZZURRO PRONTO PER LA SUA NUOVA AVVENTURA, I… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SKY – Parma, arriva Tutino dal Napoli: SKY – Parma, arriva Tutino dal N… -