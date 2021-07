Terra Fuochi, appello dei sindaci dell’Agro-Aversano a Draghi: Diventi priorità nazionale (Di domenica 18 luglio 2021) Hanno apprezzato la visita del premier Draghi al carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), dove il 6 aprile 2020 dove i detenuti vennero picchiati da poliziotti della penitenziaria, ma allo stesso presidente del Consiglio chiedono di avere la medesima attenzione, elevandolo a “priorità nazionale”, per un problema grave, quello dei roghi di rifiuti, che esiste da anni e che impatta negativamente su tutta la cittadinanza del Casertano. Sono i 17 sindaci del comprensorio Agro-Aversano, che da oltre un anno, con l’esplodere della pandemia, sono riuniti in un coordinamento guidato da Alfonso (RPT: Alfonso) ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 luglio 2021) Hanno apprezzato la visita del premieral carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), dove il 6 aprile 2020 dove i detenuti vennero picchiati da poliziotti della penitenziaria, ma allo stesso presidente del Consiglio chiedono di avere la medesima attenzione, elevandolo a “”, per un problema grave, quello dei roghi di rifiuti, che esiste da anni e che impatta negativamente su tutta la cittadinanza del Casertano. Sono i 17del comprensorio Agro-, che da oltre un anno, con l’esplodere della pandemia, sono riuniti in un coordinamento guidato da Alfonso (RPT: Alfonso) ...

