Scoppia un' incendio | vanno a fuoco 2 ettari di campagna a Loiri

Advertising

AnimaTantra : RT @Signorasinasce: Rivolta all’ #hotspot di #Pozzallo . I #clandestini hanno appiccato fuoco ai materassi - Davjd_S : RT @Signorasinasce: Rivolta all’ #hotspot di #Pozzallo . I #clandestini hanno appiccato fuoco ai materassi - jobwithinternet : RT @Signorasinasce: Rivolta all’ #hotspot di #Pozzallo . I #clandestini hanno appiccato fuoco ai materassi - Signorasinasce : Rivolta all’ #hotspot di #Pozzallo . I #clandestini hanno appiccato fuoco ai materassi - FanoGaga62 : RT @La_JejeJeje: Scoppia un incendio a casa vostra????...quale 'oggetto' portereste in salvo per primo??? -

Ultime Notizie dalla rete : Scoppia incendio

RagusaOggi

... l'intervento degli elicotteri… Incendi a Telti e Luras, 8 ettari di pascolo e…a Golfo Aranci, in fumo due ettari: sul… Accende l'auto eun: paura in ...Pare che le fiamme siano state causate da undeliberatamente appiccato da un gruppo di extracomuniutari per protesta. Da alcune fonti pare infatti che sia in corso una vera e propria ...Incendio ll’hotspot di Pozzallo.Ostia X Municipio – Odore di bruciato a Casal Palocco. A prendere fuoco un autocarro all’interno di un vivaio in via dei Pescatori, quasi all’altezza dell’incrocio con via di Casal Palocco. Per domare ...