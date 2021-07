Ruud, il norvegese di fuoco: Bastad è sua (Di domenica 18 luglio 2021) "Adesso mio papà la smetterà di stuzzicarmi su questo, quello o quell'altro risultato. Ormai ho fatto meglio dappertutto". Scherza così Casper Ruud, il norvegese figlio d'arte (papà Christian è stato ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 18 luglio 2021) "Adesso mio papà la smetterà di stuzzicarmi su questo, quello o quell'altro risultato. Ormai ho fatto meglio dappertutto". Scherza così Casper, ilfiglio d'arte (papà Christian è stato ...

Ultime Notizie dalla rete : Ruud norvegese Ruud, il norvegese di fuoco: Bastad è sua "Adesso mio papà la smetterà di stuzzicarmi su questo, quello o quell'altro risultato. Ormai ho fatto meglio dappertutto". Scherza così Casper Ruud, il norvegese figlio d'arte (papà Christian è stato 39 Atp), dopo il trionfo a Bastad, in Svezia, suo secondo trofeo stagionale. Una vittoria netta, cercata e voluta dallo scandinavo, in un ...

Carreno Busta vince ad Amburgo: battuto Krajinovic Nel 250 di Bastad, invece, a vincere è Casper Ruud, testa di serie numero uno del tabellone: 6 - 3 6 - 3 in finale a Federico Coria. Il norvegese conquista così il terzo titolo in carriera. Amburgo ? ...

