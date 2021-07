Roma | 2-0 alla Ternana A segno Carles Perez e Kumbulla

(Di domenica 18 luglio 2021) La seconda amichevole per lasi è chiusa sul 2-0 contro la. La gara è stata decisa dalle reti di. Si sono rivisti in campo rispettopartita col Montecatini Karsdorp, El Shaarawy e Dzeko, oggi capitano. Ancora out Pellegrini, Veretout e Calafiori, che potrebbero rientrare con la Triestina il 21 luglio. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

