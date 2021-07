Pass sanitario, manifestazioni in Francia contro il provvedimento di Macron (Di domenica 18 luglio 2021) Diverse città francesi sono attraversate da grandi manifestazioni contro l’introduzione del Pass sanitario. Il provvedimento voluto dal presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, dovrebbe limitare enormemente la libertà dei non vaccinati, impedendo l’accesso a eventi e servizi senza previo tampone. Oltre Parigi altri grandi centri della nazione hanno vissuto queste proteste. No al Pass sanitario Migliaia di persone si sono riunite nelle piazze francesi per protestare contro il Pass ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 luglio 2021) Diverse città francesi sono attraversate da grandil’introduzione del. Ilvoluto dal presidente della Repubblica francese, Emmanuel, dovrebbe limitare enormemente la libertà dei non vaccinati, impedendo l’accesso a eventi e servizi senza previo tampone. Oltre Parigi altri grandi centri della nazione hanno vissuto queste proteste. No alMigliaia di persone si sono riunite nelle piazze francesi per protestareil...

tvsvizzera : 'No al pass sanitario, stop alla dittatura', 'Libertà' e 'Macron dittatore'. Questi gli slogan dei manifestanti in… - pietroraffa : 1 milione di prenotazioni per la vaccinazione ieri in Francia dopo l'annuncio di Macron (pass per tutti+vaccinazion… - RobTallei : In Francia sale a 1,9 milioni il numero di cittadini che hanno prenotato il vaccino dopo l'annuncio che il pass san… - mkussumihotmai1 : RT @GiuseppeSottil6: Ancora non c’è nessun obbligo sia ben chiaro! Ma nel caso anche i nostri politici volessero seguire l’esempio di #Macr… - alessan41569286 : @allifeelisdeny @Veeero1998 *queste cose le puoi trovare sia sul fascicolo sanitario elettronico ma anche sull’App… -