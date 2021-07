Maltempo, salgono a 156 le vittime in Germania (Di domenica 18 luglio 2021) E' salito ad almeno 156 il bilancio delle vittime del Maltempo in Germania: lo ha reso noto la polizia in un comunicato. In Belgio, intanto, il totale dei morti si mantiene invariato a quota 27, per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 luglio 2021) E' salito ad almeno 156 il bilancio delledelin: lo ha reso noto la polizia in un comunicato. In Belgio, intanto, il totale dei morti si mantiene invariato a quota 27, per ...

Advertising

TgLa7 : Salgono a 103 le vittime in #Germania delle devastanti alluvioni di questi giorni. In totale in Europa i morti per il maltempo sono 118 - AreaPharma : RT @MediasetTgcom24: Maltempo, salgono a 156 le vittime in Germania #germania - ElVengadorDelF5 : RT @MediasetTgcom24: Maltempo, salgono a 156 le vittime in Germania #germania - MediasetTgcom24 : Maltempo, salgono a 156 le vittime in Germania #germania - Stronza : RT @CdT_Online: E’ salito ad almeno 156 il bilancio delle vittime del maltempo in Germania -