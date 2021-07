Advertising

Adnkronos : Franco #Locatelli dice sì al #GreenpassObbligatorio nei ristoranti: 'Effetto Europei già si vede'. - RobertoRenga : RT @HuffPostItalia: Locatelli: 'Green pass anche per i ristoranti al chiuso' - Mokyferro67 : RT @HuffPostItalia: Locatelli: 'Green pass anche per i ristoranti al chiuso' - StefaniaFalone : RT @Adnkronos: Franco #Locatelli dice sì al #GreenpassObbligatorio nei ristoranti: 'Effetto Europei già si vede'. - zazoomblog : Locatelli: Sì a green pass per ristoranti al chiuso effetto europei già si vede - #Locatelli: #green #ristoranti… -

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli Green

A chi domanda se sia favorevole a estendere l'uso delpass,risponde: 'Credo che vadano fatte scelte per contrastare la ripresa della circolazione virale. Dare accesso a determinate ...Read More In Evidenza: 'Sì alPass obbligatorio nei ristoranti' 18 Luglio 2021 Sì alpass obbligatorio anche nei ristoranti al chiuso e massimo impegno per aumentare le ...Il governo sembra aver chiuso l’accordo per il nuovo decreto che sarà approvato in settimana e che renderà obbligatorio il green pass per accedere a discoteche e ristoranti al chiuso. A dare notizia d ...Green pass per discoteche e ristoranti al chiuso. Potrebbe essere questo l'accordo raggiunto dal governo sulla carta verde. Durante la cabina di regia, che si svolgerà il 20 luglio, saranno discussi g ...