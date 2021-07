L’impresa di due cani labrador (video): salvano una ragazzina nel mare in burrasca di Palinuro (Di domenica 18 luglio 2021) Si chiamano Igor e Luna e sono due cani bagnino che operano sulle coste cilentane di Palinuro: ieri hanno compiuto la più straordinaria delle imprese portando in salvo, nel mare in burrasca, una ragazzina di 15 anni. Nel pomeriggio di ieri Ilenia era con un gruppo di amiche quando ha deciso di tuffarsi tra le onde alte, la corrente l’ha trascinata via ed immediatamente sono stati allertati i soccorsi. In acqua si sono tuffati i due labrador che hanno raggiunto la ragazza per poi nuotare controcorrente e riportarla in riva. La prima a raggiungere Ilenia è stata Luna, poi Igor l’ha aiutata ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 18 luglio 2021) Si chiamano Igor e Luna e sono duebagnino che operano sulle coste cilentane di: ieri hanno compiuto la più straordinaria delle imprese portando in salvo, nelin, unadi 15 anni. Nel pomeriggio di ieri Ilenia era con un gruppo di amiche quando ha deciso di tuffarsi tra le onde alte, la corrente l’ha trascinata via ed immediatamente sono stati allertati i soccorsi. In acqua si sono tuffati i dueche hanno raggiunto la ragazza per poi nuotare controcorrente e riportarla in riva. La prima a raggiungere Ilenia è stata Luna, poi Igor l’ha aiutata ...

