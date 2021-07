Lazio, arriva Luka Romero: è considerato il piccolo Messi (Di domenica 18 luglio 2021) La Lazio è una squadra molto attiva sul fronte calciomercato, il club biancoceleste si muove per costruire una rosa forte per la prossima stagione. E’ iniziata una mini rivoluzione con l’addio di Simone Inzaghi, al suo posto è arrivato un allenatore di assoluto livello: si tratta di Maurizio Sarri, reduce dalla vittoria dello scudetto sulla panchina della Juventus. L’intenzione è migliorare il risultato della scorsa stagione, sono ore calde sul fronte trattative. Contatti avviati con il Psg per la cessione di Correa, nelle casse del club biancoceleste circa 20 milioni di euro più Sarabia come contropartita tecnica. Si tratta di un affare per la ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 18 luglio 2021) Laè una squadra molto attiva sul fronte calciomercato, il club biancoceleste si muove per costruire una rosa forte per la prossima stagione. E’ iniziata una mini rivoluzione con l’addio di Simone Inzaghi, al suo posto èto un allenatore di assoluto livello: si tratta di Maurizio Sarri, reduce dalla vittoria dello scudetto sulla panchina della Juventus. L’intenzione è migliorare il risultato della scorsa stagione, sono ore calde sul fronte trattative. Contatti avviati con il Psg per la cessione di Correa, nelle casse del club biancoceleste circa 20 milioni di euro più Sarabia come contropartita tecnica. Si tratta di un affare per la ...

Advertising

CalcioWeb : Colpo in prospettiva della #Lazio: è fatta per #LukaRomero - Alberto09011900 : RT @enrica_sslazio: Allora visto che #romero è giovane, quando arriva gli facciamo cantare Heidi così sono tutti contenti. Che pesantezza… - enrica_sslazio : Allora visto che #romero è giovane, quando arriva gli facciamo cantare Heidi così sono tutti contenti. Che pesante… - patchonki : @Lolitablack77 Dopo la seconda dose arriva sms o mail con codice per scaricare certificato! Almeno nel Lazio è così ! - LI_SoloRAYA : Calciomercato Lazio, arriva Luka Romero -