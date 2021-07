Il Torino su Marko Pjaca | Juve pronta a cedere

Leggi su dailynews24

(Di domenica 18 luglio 2021) Ilha messo gli occhi su, attaccante classe 1995 dellantus e della nazionale croata. L’esterno sarebbe una specifica richiesta del nuovo tecnico Juric, pronto a convincere il giocatore a passare in granata.è rientrato allantus dopo l’esperienza in prestito al Genoa nella passata stagione, esperienza non certo esaltante. L’attaccante L'articolo