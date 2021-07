F1, Lewis Hamilton va a contatto con Max Verstappen quindi beffa Charles Leclerc nel finale e fa suo il GP di Gran Bretagna (Di domenica 18 luglio 2021) La curva Copse rischia di avere riscritto la storia di questa annata di F1. Il Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale 2021, è vissuto tutto attorno a quella storica curva di Silverstone. In primo luogo ha visto ciò che si temeva da inizio stagione ovvero il contatto tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, quindi nello stesso punto è avvenuto il sorpasso decisivo del “Re Nero” ai danni di Charles Leclerc che, ormai, pensava di avere vinto la gara. E invece no, il padrone di casa più illustre ha centrato ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) La curva Copse rischia di avere riscritto la storia di questa annata di F1. IlPremio di, decimo appuntamento del Mondiale 2021, è vissuto tutto attorno a quella storica curva di Silverstone. In primo luogo ha visto ciò che si temeva da inizio stagione ovvero iltrae Maxnello stesso punto è avvenuto il sorpasso decisivo del “Re Nero” ai danni diche, ormai, pensava di avere vinto la gara. E invece no, il padrone di casa più illustre ha centrato ...

