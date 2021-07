Europei, in una notte 97 tifosi degli Azzurri contagiati in un pub di Monteverde a Roma (Di domenica 18 luglio 2021) Il gestore: «Norme rispettate». I ragazzi: «Eravamo tutti ammassati». Focolaio a maxischermo di Firenze Leggi su lastampa (Di domenica 18 luglio 2021) Il gestore: «Norme rispettate». I ragazzi: «Eravamo tutti ammassati». Focolaio a maxischermo di Firenze

Advertising

Tg3web : Si moltiplicano in tutta Italia i focolai di covid legati agli assembramenti per gli Europei di calcio, con una for… - Giorgiolaporta : Decine di migliaia nei #GayPride d’Italia due settimane fa e adesso che aumentano i #contagi la colpa è di chi ha f… - LaStampa : Europei, in una notte 110 tifosi degli Azzurri contagiati in un pub di Monteverde a Roma - Barone76972985 : @FraChicca3 @IlCarletto_ @GiuseppePalma78 Se l'obiettivo è uniformare gli stati europei stai tranquilla che se non… - ChiaraGringo_98 : Ad una settimana dalla vittoria agli Europei é comparso questo striscione/bandiera su un balcone della mia città. C… -