Covid oggi Fvg, 16 contagi: bollettino 18 luglio (Di domenica 18 luglio 2021) Sono 16 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 18 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Non si registrano morti. Nel dettaglio, su 1.634 tamponi molecolari sono stati rilevati 10 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,61%. Sono inoltre 1.530 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 6 casi (0,39%). Nessuno è ricoverato in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 9, come comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 luglio 2021) Sono 16 ida coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 18, secondo i dati deldella regione. Non si registrano morti. Nel dettaglio, su 1.634 tamponi molecolari sono stati rilevati 10 nuovicon una percentuale di positività dello 0,61%. Sono inoltre 1.530 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 6 casi (0,39%). Nessuno è ricoverato in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 9, come comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione ...

