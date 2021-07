Covid: Catalogna, rischio collasso intensive in 10 giorni (Di domenica 18 luglio 2021) L'esplosione dei contagi per la quinta ondata di coronavirus aumenta la pressione sulle terapie intensive della Catalogna, che potrebbero raggiungere il collasso in 10 giorni. A lanciare l'allarme è ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 18 luglio 2021) L'esplosione dei contagi per la quinta ondata di coronavirus aumenta la pressione sulle terapiedella, che potrebbero raggiungere ilin 10. A lanciare l'allarme è ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Catalogna Covid: Catalogna, rischio collasso intensive in 10 giorni ... "400 pazienti (Covid in terapia intensiva) hanno lo stesso peso di 600 in un altro momento", quindi il sistema sanitario è molto sotto stress. La preoccupazione è alta in Catalogna, dove i pazienti ...

