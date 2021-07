Anticipazioni Una Vita, le prove sono inequivocabili: finirà in carcere (Di domenica 18 luglio 2021) Le Anticipazioni di Una Vita rivelano ai numerosissimi telespettatori diversi colpi di scena. Le cose si mettono male per Genoveva Salmeron. La dark lady verrà arrestata per l’omicidio di Marcia dopo che Laura Alonso fornirà a Mendez delle prove inequivocabili. Felipe, facendo il doppio gioco, sarà pronto a prendere le difese della moglie con lo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 18 luglio 2021) Ledi Unarivelano ai numerosissimi telespettatori diversi colpi di scena. Le cose si mettono male per Genoveva Salmeron. La dark lady verrà arrestata per l’omicidio di Marcia dopo che Laura Alonso fornirà a Mendez delle. Felipe, facendo il doppio gioco, sarà pronto a prendere le difese della moglie con lo L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

SILVERYW4VES : tipo che ho vista una scena carinissima che sicuramente sarà nel sesto episodio ma poi mi ricordo le anticipazioni e???? sono confusa - redazionetvsoap : #UnaVita #Anticipazioni Sempre più cattiva, ci sarà giustizia? - infoitcultura : Una vita anticipazioni: Genoveva perde il figlio che portava in grembo - infoitcultura : Anticipazioni Una Vita, tutti in pena per Moncho: il piccolo sta male - infoitcultura : Love is in the Air anticipazioni 19-23 luglio: una grave tragedia per Serkan -