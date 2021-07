Viminale: 'In aumento le minacce alle giornaliste' (Di sabato 17 luglio 2021) 'Nel primo semestre del 2021 le intimidazioni avvenute tramite web hanno raggiunto il 50% del totale delle minacce nei confronti degli operatori dell'informazione. Significativo l'aumento delle ... Leggi su giulia.globalist (Di sabato 17 luglio 2021) 'Nel primo semestre del 2021 le intimidazioni avvenute tramite web hanno raggiunto il 50% del totale dellenei confronti degli operatori dell'informazione. Significativo l'delle ...

Viminale: 'In aumento le minacce alle giornaliste' ... relativo al monitoraggio degli atti intimidatori subiti dai professionisti dell'informazione in Italia, Delfini ha sottolineato che i dati confermano la tendenza all'aumento del fenomeno: nel 2021 ...

Chirico: 'Pullman scoperto, fa comodo scaricare la colpa sui giocatori della Juve' Perché con la variante delta del covid ancora in circolazione, il rischio di un aumento ...Chiellini e Bonucci per far saltare le disposizioni imposte dall'autorità prefettizia in accordo col Viminale? ...

C'è pure il "reddito di immigrazione" ilGiornale.it "Con Salvini meno morti in mare": nei dati la verità sui migranti L'analisi di De Telegraaf: "Come ministro dell'Interno, Salvini ha cambiato radicalmente rotta. Nella prima metà del 2019, erano arrivati solo più di 3000 migranti" ...

Si faceva così anche nei caldi anni Settanta è stata una trattativa tra un’autorità non statuale (Bonucci e Chiellini a nome della Figc) e lo Stato italiano per permettere al pullman scoperto che ospitava gli Azzurri di percorrere il centro del ...

