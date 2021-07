Val di Susa | camionista aggredisce attivisti No Tav | “Sono in piedi dalle 4 | siete voi il problema” Insulti | spintoni e minacce – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 luglio 2021) Momenti di tensione quando unsi è imbattuto in un blocco che i No Tav avevano allestito in Valle di. Gliaffermano che il mezzo “ha cercato di forzare lo sbarramento accelerando rischiando così di travolgere i ragazzi e le ragazze”. Nelpubblicato dal movimento NoTav sulla propria pagina Facebook di riferimento si vede l’uomo, sceso dal camion, aggredire i dimostranti con urla e: “voi il: vi mettete in mezzo alla strada mentre io devo entrare. So già chivoi:delle m … ...