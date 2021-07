Un passo avanti nello Sprint Saturday per Alfa Romeo Orlen (Di sabato 17 luglio 2021) Alfa Romeo Racing Orlen ha fatto un miglioramento nella prima sessione di qualifiche Sprint nella storia della Formula Uno. Kimi Räikkönen e Antonio Giovinazzi hanno tagliato il traguardo rispettivamente al 13° e 15°, guadagnando tre posizioni nello Sprint Saturday per Alfa Romeo, dando a se stessi e alla squadra maggiori possibilità di segnare punti nella gara di domani. Sprint Saturday per Alfa Romeo: come sono andate le due auto Orlen? Partito ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 luglio 2021)Racingha fatto un miglioramento nella prima sessione di qualifichenella storia della Formula Uno. Kimi Räikkönen e Antonio Giovinazzi hanno tagliato il traguardo rispettivamente al 13° e 15°, guadagnando tre posizioniper, dando a se stessi e alla squadra maggiori possibilità di segnare punti nella gara di domani.per: come sono andate le due auto? Partito ...

Advertising

La7tv : #inonda Matteo #Renzi: 'Sono in una fase in cui non mi interessa rincorrere il consenso. Mi hanno buttato addosso u… - eva_marimo : Solo a me urta il fatto che con la lentezza di Jpop l'anime di Tokyo Revengers sarà sempre un passo avanti rispetto… - EleMellea : Sono così, sai, le persone sensibili. Sentono il doppio, sentono prima. Perché, esattamente un passo avanti al loro… - itsdekv : se mi hai citato e non ci seguiamo allora non vedo ciò che hai scritto pardon, se mi hai citato per insulti o altro… - romacentr0 : oggi ho fatto al fila al mc da sola, per voi sembrerà semplice ma è una cosa che mi rende molta nervosa quindi sono… -