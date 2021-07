"Un miliardo di danni per i cantieri" Il conto dei liguri ad Autostrade (Di sabato 17 luglio 2021) Class action contro la società. "Vogliamo mille euro per ogni cittadino. Ore di vita perse stando in colonna". Continuano i disagi nel Paese. Ieri bloccata Bologna - Firenze, coda di 18 chilometri: ... Leggi su quotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Class action contro la società. "Vogliamo mille euro per ogni cittadino. Ore di vita perse stando in colonna". Continuano i disagi nel Paese. Ieri bloccata Bologna - Firenze, coda di 18 chilometri: ...

Advertising

romi_andrio : RT @RSInews: Acque svizzere sotto controllo - I laghi ed i fiumi sono in fase di assestamento dopo le alluvioni - Danni per mezzo miliardo… - RSInews : Acque svizzere sotto controllo - I laghi ed i fiumi sono in fase di assestamento dopo le alluvioni - Danni per mezz… - Mau_Gubbiotti : RT @ReRebaudengo: Italia terzo Paese al mondo per emissioni di pesca a strascico, settore che inquina come traffico aereo mondiale rilascia… - rep_genova : Genova, class action di un miliardo e mezzo contro Autostrade per i danni dopo il crollo del ponte e i cantieri. La… - LuigiCornaglia : Genova, class action di un miliardo e mezzo contro Autostrade per i danni dopo il crollo del ponte e i cantieri. La… -