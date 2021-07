Tra Bergoglio e Ratzinger, cosa significa l’abbandono della messa in latino (Di sabato 17 luglio 2021) La discussione sulla decisione di papa Francesco di ridare centralità alla liturgia voluta dal Concilio Vaticano II andrebbe affrontata partendo dal significato e dal valore della liturgia per la comunità ecclesiale. Ma per farlo può essere utile partire dalla fine, e cioè dalla correzione in corsa alla quale la reintroduzione facoltativa della celebrazione in latino costrinse il Vaticano. Il decreto (motu proprio) di Benedetto XVI che liberalizzò l’uso della messa in latino apparve il 7 luglio del 2007. Nel febbraio del 2008, avvicinandosi la Pasqua, il Vaticano comunicò ... Leggi su formiche (Di sabato 17 luglio 2021) La discussione sulla decisione di papa Francesco di ridare centralità alla liturgia voluta dal Concilio Vaticano II andrebbe affrontata partendo dalto e dal valoreliturgia per la comunità ecclesiale. Ma per farlo può essere utile partire dalla fine, e cioè dalla correzione in corsa alla quale la reintroduzione facoltativacelebrazione incostrinse il Vaticano. Il decreto (motu proprio) di Benedetto XVI che liberalizzò l’usoinapparve il 7 luglio del 2007. Nel febbraio del 2008, avvicinandosi la Pasqua, il Vaticano comunicò ...

