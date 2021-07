Torino | incidente in tangenziale | grave un motociclista

Advertising

TrafficoA : A4 - Milano-Ospitaletto - Traffico Rallentato A4 torino-Trieste Traffico Rallentato tra Castegnato e Ospitaletto per incidente - Yogaolic : RT @SkyTG24: Novara: addetto dello scalo ferroviario urtato da un treno, è grave - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Novara: addetto dello scalo ferroviario urtato da un treno, è grave - Bianca34874951 : RT @SkyTG24: Novara: addetto dello scalo ferroviario urtato da un treno, è grave - SkyTG24 : Novara: addetto dello scalo ferroviario urtato da un treno, è grave -

Ultime Notizie dalla rete : Torino incidente

... chiamato a intervenire nella vicina Barzio a causa di unmortale, l'elicottero milanese ha lasciato spazio al VF Drago AB 412 dei Vigili del Fuoco partito da, con il quale la ...Il tragicosi è verificato in un'azienda agricola di via Pelegallo. Sul posto è subito intervenuto il ...quale ha preso in carico la 60enne che è stata trasportata d'urgenza al CTO diCarlo Cerrato è un giornalista della Rai, ora in pensione. Nella sua lunga carriera ha diretto le redazioni regionali di Aosta, Torino e Genova. E proprio di Genova ci parla nel suo libro “Mani bianch ...Escursionista precipita dal monte e muore, ecco cosa è successo e dove. Una vera tragedia quella avvenuta nelle scorse ore sopra i Piani di Bobbio, vicino Lecco: un escursionista ...