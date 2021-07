Tennis,polemica tra Alexander Zverev e Becker: “Non mi interessa quello che dice. Penso a vincere l’oro alle Olimpiadi” (Di sabato 17 luglio 2021) Un rapporto tutt’altro che idilliaco, soprattutto dopo la separazione arrivata qualche anno fa. Proseguono le polemiche tra Boris Becker ed Alexander Zverev, con l’ex allenatore e soprattutto ex numero uno al mondo che continua ad attaccare il suo allievo, reo di non riuscire a dare il meglio nei tornei più importanti del circuito. Oggi è arrivata, riportata da Bild, la risposta del più importante ciclista teutonico del momento: “Boris e io ci conosciamo da molti anni. Ognuno di noi sa perfettamente quello che l’altro pensa. So l’opinione che Boris ha di me e di quello che faccio. Non mi ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) Un rapporto tutt’altro che idilliaco, soprattutto dopo la separazione arrivata qualche anno fa. Proseguono le polemiche tra Borised, con l’exnatore e soprattutto ex numero uno al mondo che continua ad attaccare il suo allievo, reo di non riuscire a dare il meglio nei tornei più importanti del circuito. Oggi è arrivata, riportata da Bild, la risposta del più importante ciclista teutonico del momento: “Boris e io ci conosciamo da molti anni. Ognuno di noi sa perfettamenteche l’altro pensa. So l’opinione che Boris ha di me e diche faccio. Non mi ...

