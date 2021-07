Steam Deck è già caduto vittima degli scalpers | su eBay si toccano già i 2000 dollari

(Di sabato 17 luglio 2021) Valve ha annunciato pochi giorni fa, la console portatile dalle potenzialità di un vero e proprio PC gaming, venduto ad un prezzo incredibilmente accessibile. Bastano solo 419 euro per portarsi a casa il modello base con 64GB di memoria, ma alzando il tiro è possibile avere un modello con memoria SSD da 256GB a 549 euro, oppure memoria SSD da 512GB più schermo antiriflesso a 679 euro. La console è destinata ad avere numerose vendite o, almeno, un alto numero di pre-order e questo può voler dire solo una cosa: glisono sicuramente in agguato per colpire nel momento in cui le scorte inizieranno a calare. Leggi altro...

Ai microfoni di IGN, Gabe Newell ha rivelato non solo le difficoltà di proporre un giusto prezzo per, ma anche alcune interessanti progetti sulla macchina sul lungo termine. Nello specifico, Newell ha rivelato di voler improntare la piattaforma come una tipologia di hardware completamente ...Era più che lecito aspettarsi chesarebbe stata presa di mira dai bagarini , proprio come è successo con PlayStation 5 , Xbox Series X e più di recente con il modello OLED di Nintendo Switch. Di fatti, molti rivenditori ...Secondo Gabe Newell, Steam Deck può comportare grandi vantaggi sul lungo termine, dato che i produttori potranno realizzare le proprie versioni.'Steam Deck spianerà la strada a una nuova categoria di dispositivi e anche altri produttori di PC potranno partecipare (realizzando le loro versioni, NdR), il che si tradurrà in diversi benefici a lu ...