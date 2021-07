Sabrina Ghio torna a parlare della malattia, di come l’ha scoperta e cosa la attende (Di sabato 17 luglio 2021) L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex ballerina di Amici Sabrina Ghio non sta vivendo un periodo sereno. Lo scorso giugno infatti si era confidata con i suoi followers, attraverso un lungo sfogo su Instagram, con il quale aveva rivelato di doversi sottoporre ad una operazione. Nelle settimane successive Sabrina ha poi parlato del suo stato di salute, ed ha rivelato di aver scoperto di avere un processo tumorale in atto. Nel corso di un’intervista fatta al Magazine di Uomini e Donne l’ex tronista ha parlato a cuore aperto riguardo la sua condizione. Sabrina ha rivelato di non essere ancora pronta a tirare un sospiro di ... Leggi su isaechia (Di sabato 17 luglio 2021) L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex ballerina di Amicinon sta vivendo un periodo sereno. Lo scorso giugno infatti si era confidata con i suoi followers, attraverso un lungo sfogo su Instagram, con il quale aveva rivelato di doversi sottoporre ad una operazione. Nelle settimane successiveha poi parlato del suo stato di salute, ed ha rivelato di aver scoperto di avere un processo tumorale in atto. Nel corso di un’intervista fatta al Magazine di Uomini e Donne l’ex tronista ha parlato a cuore aperto riguardo la sua condizione.ha rivelato di non essere ancora pronta a tirare un sospiro di ...

