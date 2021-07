Rai, Draghi vuole blindare Soldi. Ed è rammaricato per Meloni: "L'ho difesa" (Di sabato 17 luglio 2021) Il primo cda della nuova Rai, quella targata Mario Draghi, dura venti minuti. Nessun problema per l’ad Carlo Fuortes e la presidente Marinella Soldi: cinque voti a favore con l’astensione, in entrambi i casi, di Riccardo Laganà (in quota dipendenti). Fuortes nel suo brevissimo discorso cita più volte “l’importanza del gioco di squadra”. E’ un messaggio da mandare fuori da Viale Mazzini. I partiti stanno brigando: mercoledì ci sarà la ratifica di Soldi in Vigilanza. Voto segreto. C’è maretta. Draghi aspetta prima di intervenire. Ma lo farà. Intanto si dispiace dell’esclusione di FdI dal cda: Lega e FI non l’hanno ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 17 luglio 2021) Il primo cda della nuova Rai, quella targata Mario, dura venti minuti. Nessun problema per l’ad Carlo Fuortes e la presidente Marinella: cinque voti a favore con l’astensione, in entrambi i casi, di Riccardo Laganà (in quota dipendenti). Fuortes nel suo brevissimo discorso cita più volte “l’importanza del gioco di squadra”. E’ un messaggio da mandare fuori da Viale Mazzini. I partiti stanno brigando: mercoledì ci sarà la ratifica diin Vigilanza. Voto segreto. C’è maretta.aspetta prima di intervenire. Ma lo farà. Intanto si dispiace dell’esclusione di FdI dal cda: Lega e FI non l’hanno ...

ilriformista : Inutile chiedere ai partiti o ai magistrati di ridurre le loro brame fameliche: #Draghi e #Mattarella non possono f… - ilriformista : Lo ‘schiaffo’ di Draghi ai partiti: sono Carlo Fuortes e Marinella Soldi i due nomi scelti per la Rai - christianrocca : Draghi sceglie un grande manager culturale per risanare la Rai ammaccata dal triennio gialloverde di Foa Di… - ziacarlacar : RT @PieroSansonetti: Di solito, quando la Repubblica era una cosa seria e non erano ancora entrati in Parlamento i 5 Stelle – cioè il parti… - mariateresaro16 : RT @PieroSansonetti: Di solito, quando la Repubblica era una cosa seria e non erano ancora entrati in Parlamento i 5 Stelle – cioè il parti… -