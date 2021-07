Perché Putin si traveste da storico e riscrive il rapporto tra russi e ucraini?

Leggi su formiche

(Di sabato 17 luglio 2021) L’aveva annunciato durante la Linea diretta, ed è stato di parola,, a proposito dell’articolo sulla storia delle relazioni russo-ucraine. Il presidente russo non è nuovo a incursioni nel campo della storia, già in passato sono apparsi articoli a sua firma su temi del passato considerati importanti dal Cremlino per la politica d’oggi, e questi testi permettono di rilevare alcuni elementi interessanti sul retroterrae culturale, oltre che di, dei ghostwriter e degli spin doctor al suo servizio. Circa un anno fa, nel giugno 2020, vi era stato un altro articolo del presidente russo, apparso nella rivista americana ...