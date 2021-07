Omicidio Serena Mollicone, il fidanzato: “Lei voleva denunciare il figlio” (Di sabato 17 luglio 2021) In questi giorni si sta tenendo il processo per l’Omicidio ad Arce nel 2001 di Serena Mollicone, uccisa forse perché voleva denunciare il figlio del comandante dei Carabinieri. Serena Mollicone è stata uccisa nel 2001 in un bosco ad Arce, in provincia di Frosinone. Dopo vent’anni in questi giorni sta avvenendo il processo per Omicidio della ragazza nel tribunale di Cassino. La ragazza vent’anni fa scompare per tre giorni, e di lei non si sa più nulla fino a quando viene ritrovato il suo corpo senza vita nel bosco della ... Leggi su ck12 (Di sabato 17 luglio 2021) In questi giorni si sta tenendo il processo per l’ad Arce nel 2001 di, uccisa forse perchéildel comandante dei Carabinieri.è stata uccisa nel 2001 in un bosco ad Arce, in provincia di Frosinone. Dopo vent’anni in questi giorni sta avvenendo il processo perdella ragazza nel tribunale di Cassino. La ragazza vent’anni fa scompare per tre giorni, e di lei non si sa più nulla fino a quando viene ritrovato il suo corpo senza vita nel bosco della ...

