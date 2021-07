L’uomo che chiede di poter morire: «Soffro troppo, lo Stato mi ignora. I miei familiari mi hanno capito» (Di sabato 17 luglio 2021) Tetraplegico dal 2010 dopo un incidente stradale, 43 anni, ex trasportatore, vive nelle Marche: si è rivolto ai magistrati per ottenere la visita che gli consentirebbe il diritto al suicidio assistito. «Se la risposta tarderà, partirà la denuncia per omissione di atti d’ufficio. Qualcuno pensa che dovrei continuare a vivere? Venga a casa mia e vedrà» Leggi su corriere (Di sabato 17 luglio 2021) Tetraplegico dal 2010 dopo un incidente stradale, 43 anni, ex trasportatore, vive nelle Marche: si è rivolto ai magistrati per ottenere la visita che gli consentirebbe il diritto al suicidio assistito. «Se la risposta tarderà, partirà la denuncia per omissione di atti d’ufficio. Qualcuno pensa che dovrei continuare a vivere? Venga a casa mia e vedrà»

