LIVE F1 | GP Gran Bretagna in DIRETTA | Sprint Race a Verstappen | 4° Leclerc La griglia di partenza

(Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADIGP(DOMENICA 18 LUGLIO) ORDINE D’ARRIVO DELLA QUALIFICA) ORARIOSU TV8 CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI F1 18.13 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 18.11 La classifica costruttori: 1 RED BULL RACING HONDA 289 2 MERCEDES 245 3 MCLAREN MERCEDES 1414 FERRARI 1225 ALPHATAURI HONDA 48 6 ASTON MARTIN MERCEDES 44 7 ALPINE RENAULT 32 8 ...

fanpage : 'Bisogna bloccare i voli con la Gran Bretagna' Ricciardi lancia l'appello. - SkySportF1 : F1, GP Silverstone: qualifica Sprint in diretta live dalla Gran Bretagna. Libere 3 alle 13 #SkyMotori #F1 #Formula1 - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Seguite con noi la cronaca live della prima Qualifica Sprint nella storia della Formula 1! #BritishGP https://t.… - zazoomblog : F1 LIVE Qualifica Sprint GP Gran Bretagna: la diretta - #Qualifica #Sprint #Bretagna: #diretta - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo finale della #SprintQualifying #F1Sprint #BritishGP Segui la nostra cronaca minuto pe… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Gran

di Stefano Belli} Diretta Formula 1/ Qualifiche: Hamilton batte Verstappen! (GpBretagna) DIRETTA FORMULA 1, SPRINT RACE GPBRETAGNA: ALONSO IN CRISI CON LA SOFT Il primo colpo di ...InBretagna si è messo in conto che i contagi possano aumentare a dismisura, ma c'è fiducia che ciò non vada a saturare gli ospedali. 17.15 Questa mattina la Ferrari ha ben figurato nella ...79' - Colombo si libera e calcia con potenza di sinistro dal limite: palla a lato. 75' - GOOOOOOOOOAAAAAALLL DEL MILAN! Dopo il palo colpito da Colombo, la palla finisce sui piedi ...il Gran Premio di Formula Uno di Monza, la tappa di Misano del circuito internazionale di MotoGP e l'Open d'Italia di golf". 14.33 - Svizzera: le regole per entrare allo stadio - La Swiss Football ...