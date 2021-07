L’estate incredibile di Federica Panicucci: la conduttrice, divina a 53 anni [FOTO] (Di sabato 17 luglio 2021) Il bianco, il rosso e il verde hanno reso fiera anche Federica Panicucci. La conduttrice si è unita ad unisono ai cori della vittoria dopo aver seguito la finale degli Euro 2020. Una partita che ha visto l’Italia battersi sul campo di Wembley contro l’Inghilterra, in un’estate davvero incredibile, che ha unito tutti gli italiani … L'articolo L’estate incredibile di Federica Panicucci: la conduttrice, divina a 53 anni FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 17 luglio 2021) Il bianco, il rosso e il verde hanno reso fiera anche. Lasi è unita ad unisono ai cori della vittoria dopo aver seguito la finale degli Euro 2020. Una partita che ha visto l’Italia battersi sul campo di Wembley contro l’Inghilterra, in un’estate davvero, che ha unito tutti gli italiani … L'articolodi: laa 53proviene da Velvet Gossip.

