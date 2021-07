Infiammazione cronica ed invecchiamento: quando le cellule non funzionano più (Di sabato 17 luglio 2021) La proteostasi descrive lo stato di una cellula e la regolazione dinamica di un proteoma bilanciato e funzionale. La rete di proteostasi include percorsi biologici concorrenti e integrati all’interno delle cellule che controllano la biogenesi, il ripiegamento, il traffico e la degradazione delle proteine presenti all’interno e all’esterno della cellula Con l’avanzare dell’età, la proteostasi viene interrotta in numerosi modi a causa del processo di invecchiamento. su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di sabato 17 luglio 2021) La proteostasi descrive lo stato di una cellula e la regolazione dinamica di un proteoma bilanciato e funzionale. La rete di proteostasi include percorsi biologici concorrenti e integrati all’interno delleche controllano la biogenesi, il ripiegamento, il traffico e la degradazione delle proteine presenti all’interno e all’esterno della cellula Con l’avanzare dell’età, la proteostasi viene interrotta in numerosi modi a causa del processo di. su Quotidianpost.

