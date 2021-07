Giuseppe Conte presenta il programma di rinnovamento del Movimento 5 stelle: la diretta (Di sabato 17 luglio 2021) Giuseppe Conte presenta, in diretta, il suo progetto per rinnovare il Movimento 5 stelle. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021), in, il suo progetto per rinnovare il. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

VittorioSgarbi : L’ex premier Giuseppe Conte dopo l’incontro con il comico: “Ora sulla giustizia ci faremo sentire”. Ecco, ci dica,… - ilriformista : Il #ddlZan non merita risposte per Giuseppe Conte, che non prende posizione sul tema che infiamma il Senato - virginiaraggi : Sono sempre stata convinta che Beppe Grillo e Giuseppe Conte avrebbero trovato una soluzione. Sono due persone che… - oggionni : A Giuseppe Conte e al Movimento Cinque Stelle: tanti auguri per il nuovo corso, dentro il campo progressista! - ultimora_pol : #Italia Giuseppe #Conte (#M5S|NI): 'Il M5S riparte con nuovo slancio. A partire da oggi potete leggere lo statuto,… -