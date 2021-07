F1, Sebastian Vettel: “Una gara più corta di una sessione di interviste con i media” (Di sabato 17 luglio 2021) Un ottavo posto: è stato questo il risultato del tedesco Sebastian Vettel al termine della prima Sprint Race della storia della F1. Sul circuito di Silverstone (Gran Bretagna), tappa del Mondiale 2021 di F1, il tedesco dell’Aston Martin si è dovuto accontentare di questo piazzamento al termine di un format che lui non ha mai mostrato di gradire particolarmente. “Penso che la gara di oggi sia stata più corta di questa sessione di interviste con i media dove devo rispondere a tutti. Per questo voglio essere veloce”, con poche parole rapide il teutonico ha commentato questa ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) Un ottavo posto: è stato questo il risultato del tedescoal termine della prima Sprint Race della storia della F1. Sul circuito di Silverstone (Gran Bretagna), tappa del Mondiale 2021 di F1, il tedesco dell’Aston Martin si è dovuto accontentare di questo piazzamento al termine di un format che lui non ha mai mostrato di gradire particolarmente. “Penso che ladi oggi sia stata piùdi questadicon idove devo rispondere a tutti. Per questo voglio essere veloce”, con poche parole rapide il teutonico ha commentato questa ...

