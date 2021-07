Donald Sutherland, il ‘Casanova’ del grande schermo compie 86 anni (Di sabato 17 luglio 2021) “Ci sono attori il cui talento è talvolta dato per scontato. Donald è uno di loro. Lui piace perché ogni volta diventa il personaggio, senza strafare, e il pubblico si riconosce sempre nella sua performance.” – in occasione del Festival di Zurigo del 2018, Michael Barker, moderatore della masterclass di cui Sutherland è stato il protagonista, ha così descritto l’interprete canadese. Partire da queste esatte parole sembrava dunque il modo più adatto per rendere omaggio a uno dei volti più prolifici del grande e piccolo schermo, che oggi 17 luglio compie 86 anni. Attore versatile, dotato di ... Leggi su velvetmag (Di sabato 17 luglio 2021) “Ci sono attori il cui talento è talvolta dato per scontato.è uno di loro. Lui piace perché ogni volta diventa il personaggio, senza strafare, e il pubblico si riconosce sempre nella sua performance.” – in occasione del Festival di Zurigo del 2018, Michael Barker, moderatore della masterclass di cuiè stato il protagonista, ha così descritto l’interprete canadese. Partire da queste esatte parole sembrava dunque il modo più adatto per rendere omaggio a uno dei volti più prolifici dele piccolo, che oggi 17 luglio86. Attore versatile, dotato di ...

Santo Sant'Alessio - Sono nati in questo giorno 1934 Donald Sutherland 1939 Milva 1952 David Hasselhof - Proverbio La lepre ha sempre fretta - Accadde oggi 1917 la famiglia reale inglese cambia ufficialmente il proprio nome da ...

JFK: Oliver Stone torna dopo 30 anni con un documentario di inchiesta a Cannes Presentato qualche giorno fa fuori concorso con le voci narranti di Whoopy Goldberg e Donald Sutherland , e abbinata al Director's Cut del film nel programma "Cinéma à la plage" , il viaggio nella ...

