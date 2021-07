Diretta Live Formula 1 Gp Silverstone | sprint race live | via alla FP2

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 luglio 2021)1. Alle ore 13 italiane, vale a dire tra pochi minuti, comincerà il secondo e ultimo turno di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento della stagione 2021 di1. Nel weekend che segna il debutto della qualifica, i piloti e le scuderie hanno a disposizione una sessione in meno rispetto al solito poiché la qualifica classica è stata anticipata al venerdì. Con la griglia di partenza già definita per la mini-gara in programma nel tardo pomeriggio, la FP2 servirà comunque per simulare i long run con le varie mescole di gomme fornite dPirelli. E magari ...