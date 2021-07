Denise Pipitone, parla Anna Corona: “Avete fatto troppi giochetti” (Di sabato 17 luglio 2021) Si continua a parlare del Caso di Denise Pipitone e questa volta a dire la sua è Anna Corona: “camminerò a testa alta“ A. Corona e Piera Maggio, Fonte foto: Mediaset Play e Facebook (@chilhavisto)Del Caso di Denise Pipitone, durante quest’ultimo anno, se ne è parlato davvero tantissimo, ma questa volta a dire le sua è Anna Corona: “camminerò a testa alta“. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, del caso della piccola Denise, scomparsa ormai nel lontano 2004, sono ... Leggi su chenews (Di sabato 17 luglio 2021) Si continua are del Caso die questa volta a dire la sua è: “camminerò a testa alta“ A.e Piera Maggio, Fonte foto: Mediaset Play e Facebook (@chilhavisto)Del Caso di, durante quest’ultimo anno, se ne èto davvero tantissimo, ma questa volta a dire le sua è: “camminerò a testa alta“. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, del caso della piccola, scomparsa ormai nel lontano 2004, sono ...

Advertising

LaMammaN1 : - alecastagnari : RT @Vale32147440: ?URGENTE:??? OGNI FIRMA È UN PICCOLO PASSO VERSO LA VERITÀ E GIUSTIZIA.. OGNI FIRMA È UN PICCOLO PASSO VERSO… - inews__24 : ??? 'Per un paio di corna vai a toccare una bambina? ??Caso #DenisePipitone, nuovo sfogo della madre Anna #Corona - Pantocrax : RT @apicella57: Sergio Mattarella: LUCE E GIUSTIZIA PER DENISE PIPITONE - Firma la petizione! - Vale32147440 : @MilenaMilano4 @maryfalco71 Ecco firmate per aiutare.. Condividete ovunque -