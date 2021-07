De Luca: “Campania in zona gialla? Metà responsabilità è di Speranza e Figliuolo”. E ironizza su accordo Conte-Grillo: “Commosso” (Di sabato 17 luglio 2021) “Se dovessero immaginare qui zone gialle, la Metà della responsabilità è di questi signori che se ne sono infischiati delle condizioni oggettive della popolazione campana”. È l’attacco pronunciato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, all’indirizzo del ministro della Salute, Roberto Speranza, e del commissario all’emergenza Covid, Francesco Figliuolo, circa l’eventualità paventata che la sua regione possa diventare zona gialla. “Per tutti i mesi di maggio e giugno – aggiunge De Luca nella sua diretta Facebook – la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) “Se dovessero immaginare qui zone gialle, ladellaè di questi signori che se ne sono infischiati delle condizioni oggettive della popolazione campana”. È l’attacco pronunciato dal presidente della Regione, Vincenzo De, all’indirizzo del ministro della Salute, Roberto, e del commissario all’emergenza Covid, Francesco, circa l’eventualità paventata che la sua regione possa diventare. “Per tutti i mesi di maggio e giugno – aggiunge Denella sua diretta Facebook – la ...

