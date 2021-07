Bonucci-Chiellini | un altro sfottò all’Inghilterra | “noi continuiamo a mangiare pastasciutta” FOTO

(Di sabato 17 luglio 2021) Il muro di difesa. Leonardoe Giorgiosono stati tra i calciatori più importanti dell’Italia a Euro 2021. La squadra di Roberto Mancini ha trionfato dopo i calci di rigore contro l’Inghilterra, ma tutta la competizione è stata di altissimo livello per la coppia di centrali della Juventus.è stato costretto al forfait per qualche partita a causa di un infortunio, ma è tornato da protagonista assoluto.è sempre stato un punto di riferimento, dentro e fuori dal campo. L’ex Bari e Milan si è scatenato al termine della partita e si è lasciato andare ad una frase che ha fatto il giro di ...

...per cui è stato rinnovato il prestito per un'altra stagione e infine Giorgioil cui contratto è già scaduto e non aspetta altro di rientrare dalle vacanze (sempre con il fido Leo) ...3 Dopo il 'dovete mangiarne ancora di pastasciutta' rivolto agli inglesi nell'immediato post finale di Euro2020, Leonardoe Giorgiosi mangiano, in vacanza, un piatto di pasta, rincarando la dose di sfottò ai tifosi dei tre leoni: 'Noi mangiamo ancora pastasciutta… e voi?'. Noi continuiamo a ...Il muro di difesa. Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini sono stati tra i calciatori più importanti dell’Italia a Euro 2021. La squadra di Roberto Mancini ha trionfato dopo i calci di rigore contro l’I ...Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini inseparabili anche fuori dal campo. I due stanno trascorrendo le vacanze insieme, con le rispettive famiglie. Tutto documentato su Instagram, dove il ...