Amichevoli 2021, Sassuolo travolge il Brixen 8-0: il tabellino (Di sabato 17 luglio 2021) Il Sassuolo inizia col piede giusto la stagione 2021/2022. Nella prima uscita amichevole valida per il precampionato, gli uomini di mister Alessio Dionisi hanno travolto 8-0 l'SVV Brixec, formazione altoatesina che milita nel campionato regionale Eccellenza. Il primo gol arriva con Caputo, che riceve un assist preciso da Frattesi dopo una bella azione di suqadra sulla destra. Il Sassuolo ci riprova al 38? con Frattesi che serve Boga, ma la sua conclusione viene fermata da Dal Cortivo. Il raddoppio neroverde arriva dopo pochi minuti con Caputo (assist di Traore), che poi si fa parare il rigore guadagnato da Traore e le squadre tornano negli ...

