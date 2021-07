Alonso, Qualifica Sprint da tensione infinita: '17 giri? A me sono sembrati 80!' (Di sabato 17 luglio 2021) Fernando Alonso capitalizza al massimo la scelta di disputare la Qualifica Sprint del GP di Gran Bretagna con le gomme rosse. Lo spagnolo è stato autore di una partenza fenomenale, che l'ha proiettato ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 17 luglio 2021) Fernandocapitalizza al massimo la scelta di disputare ladel GP di Gran Bretagna con le gomme rosse. Lo spagnolo è stato autore di una partenza fenomenale, che l'ha proiettato ...

Advertising

Mterryf1 : @_Kanmuru Secondo me e superiore ad Alpine Oggi ne avevano molto di più di ritmo E Alonso con una super partenza i… - CircusFuno : F1, Gran Bretagna: la super partenza di Alonso nella Qualifica Sprint [ VIDEO ] - FormulaPassion : #F1 | Il duello nel primo giro tra Verstappen e Hamilton, l'errore di Perez e la difesa strenua di Alonso sono stat… - infoitsport : F1, Alonso scatenato a Silverstone: i sorpassi al via della qualifica Sprint. VIDEO - infoitsport : Alonso, Qualifica Sprint da tensione infinita: '17 giri? A me sono sembrati 80!' -